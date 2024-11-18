Президент «Амкала» Попков: «В РПЛ пошли бы с удовольствием, но играть в серебре второй лиги не хочется»

Основатель и президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Попков ответил на вопрос о возможности перехода команды в профессиональный футбол.

«Есть ли мысли о профессиональном футболе после победы «Амкала» над «Динамо»? Если бы можно было пойти в РПЛ, то с удовольствием. Но играть в серебре второй лиги совсем не хочется. Чтобы дойти по спортивному принципу, у нас нет как финансовой базы, так и желания. Потому что там придется совсем сложно. Мы все видели, что было в Кубке России, и все понимают, какие там команды и в каком они состоянии. Клубы во второй лиге во многом просто выживают, а нам не хочется превращать любимую игру в рутину. Благо в медиафутболе мы можем исполнять свои мечты, а не превращать футбол в работу, на которую люди ходят в офис», — приводит Legalbet слова Попкова.

В воскресенье, 17 ноября, «Амкал» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в товарищеском матче, который состоялся на «ВТБ Арене».