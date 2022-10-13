Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

13 октября, 19:07

Роман Салимов: «Думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Полузащитник Reality Роман Салимов сообщил о своем трансфере в «Амкал».

«Наверное, уже можно сказать, что я перехожу в «Амкал». Хотя еще контракт не подписан. Уже все. Фил договорился. Они пожали руки. Я с Германом постоянно на связи. Везде об этом говорят, что это свершившийся факт. Поэтому, думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала» после пятого тура», — приводит Eurostavka слова 27-летнего футболиста.

«Амкал» занимает 3-ю позицию в группе А Медиалиги. Reality расположился на 5-м месте в той же группе.

Салимов является воспитанником академии «Спартака». Он выступал за такие клубы, как тульский «Арсенал», «Нефтехимик», «Орел» и «Луки-Энергия».

 

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/eto-svershivshiysya-fakt-salim-iz-reality-rasskazal-o-perehode-v-amkal
ФК Амкал
3
1
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник «Спартака» Тигиев проведет бой по правилам ММА против певца Олега Майами
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости