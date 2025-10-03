Футбол
Уведомления
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:32

Погребняк не исключил свой переход в «Броук Бойз»: «Давайте пока оставим интригу»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной игре за медиафутбольный клуб «Броук Бойз».

— Давайте пока оставим интригу до завтра, — начал футболист. — Завтра что-то появится.

— Вы в футболке «Броук Бойз»?

— Пока не знаю (Смеется.).

Ранее о возможном переходе Погребняка в «Броук Бойз» сообщил Telegram-канал «Некласико».

Погребняк завершил карьеру в 2021 году в 37 лет. Последним его клубом был екатеринбургский «Урал».

Павел Погребняк
