Овчинников стал тренером ФК «Банка» из медиалиги

Бывший голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников возглавил команду «Банка» из медиалиги, сообщает пресс-служба клуба.

Овчинников завершил карьеру футболиста в 2007 году. Он выступал за «Локомотив», «Бенфику», «Порту» и московское «Динамо».

В тренерской карьере 54-летний специалист возглавлял «Кубань», брянское «Динамо» и минское «Динамо». С 2014 по 2020 годы он входил в тренерский штаб ЦСКА, а с 2012-го по 2016-й — сборной России.