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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:09

Основатель медиалиги заявил об участии стран БРИКС в ЧМ по медиафутболу

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Президент медиалиги Николай Осипов рассказал, что страны БРИКС примут участие в чемпионате мира по медиафутболу.

«Все страны, которые состоят в БРИКС, если мы говорим об изначальном формате организации, которые и дали название организации, они все будут принимать участие в нашем Чемпионате мира», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Таким образом, в турнире примут участие сборные Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки. Ранее организаторы не раскрывали список стран-участниц.

Источник: «РБ Спорт»
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