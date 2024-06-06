Основатель футбольной Медиалиги рассказал о росте доходов по спонсорским контрактам

Основатель и президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал во время Петербургского международного экономического форума, что доходы Медиалиги увеличились в 2,5 раза за последние два сезона.

«В первом сезоне дохода не было, как и во втором. В третьем и четвертом он начал появляться, поэтому доход кардинально изменился. Если говорить об общей сумме по контрактам с партнерами, доход по ним увеличился в 2,5 раза. Доход по контракту с Winline вырос вдвое», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году Николаем Осиповым. Сейчас проходит уже пятый сезон турнира. Ранее чемпионами МФЛ становились 2DROTS (дважды), «Родина Медиа» и «Титан».