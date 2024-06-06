Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Кубок Америки
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:05

Основатель футбольной Медиалиги рассказал о росте доходов по спонсорским контрактам

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основатель и президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал во время Петербургского международного экономического форума, что доходы Медиалиги увеличились в 2,5 раза за последние два сезона.

«В первом сезоне дохода не было, как и во втором. В третьем и четвертом он начал появляться, поэтому доход кардинально изменился. Если говорить об общей сумме по контрактам с партнерами, доход по ним увеличился в 2,5 раза. Доход по контракту с Winline вырос вдвое», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

Медийная футбольная лига была создана в 2022 году Николаем Осиповым. Сейчас проходит уже пятый сезон турнира. Ранее чемпионами МФЛ становились 2DROTS (дважды), «Родина Медиа» и «Титан».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/osnovatel-futbol-noj-medialigi-zayavil-o-dvukratnom-roste-dohodov-po-sponsorskim-kontraktam/
2
0
Читайте также
Бергвейн, Вейналдум и Гравенберх включены в заявку сборной Нидерландов на Евро
ЦСКА заключил контракт с Николичем на два сезона
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-арбитр Сухина: «Хотелось бы поубавить количество мата в медиалиге»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости