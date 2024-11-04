Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Казахстан
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:43

Основатель «Амкала» сообщил, что Мостовой посещал тренировки команды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков в комментарии для «СЭ» раскрыл подробности взаимодействия с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России Александром Мостовым.

«Да, он приходил к нам на тренировку по ученическим делам. Это история, происходящая через академию. У нас наш главный тренер [Виталий Панов] преподает там. Александру Мостовому это нужно было для учебы, снять контент, который дальше будут разбирать. Приходил повышаться в квалификации, либо подтверждать квалификацию. Есть вероятность, что это будет не разовой историей, а полноценной стажировкой? Если понадобится, то да. Мы в нормальных, рабочих отношениях», — сказал Герман «СЭ».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

(Дарик Агаларов)

Александр Мостовой
ФК Амкал
Читайте также
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

VK Видео покажет финал Кубка медиалиги между «Амкалом» и 2Drots

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости