Осипов заявил о сближении медиалиги и профессионального футбола

Президент медиалиги Николай Осипов прокомментировал приглашение футболиста «Амкала» Василия Маврина на просмотр в «Пари НН».

«Конечно, меня удивила информация, я о ней не знал. Это очень хорошая новость в плане сближения медиафутбола и футбола профессионального. Не удивило, что внимание пало на одного из лучших футболистов по мнению лиги, игроков и тренеров. Вася не просто так стал лучшим игроком прошлого и позапрошлого годов. Поэтому очевидно, что именно его как еще и медийно активного блогера «Пари НН» позвал на сборы.

Очень нравится позиция главного тренера Гончаренко, который не стесняется приглашать возрастного игрока, который будет у них находиться на тренировочном сборе, это тоже классно. Радует, что Вася в свои 36 лет в отличной форме и вызвал интерес клуба Российской Премьер-Лиги.

Сможет ли он остаться в команде или нет, думаю, никто не знает ответа. За исключением самого Васи, потому что, безусловно, зная его максимализм, он предпримет все усилия, чтобы своим футбольным мастерством подтвердить и доказать свою состоятельность на уровне клуба РПЛ.

Если Васю все-таки оставят и он будет игроком обоймы или ротации, для меня это будет означать, что лига в очередной раз подтверждает тот факт, что она является неотъемлемой частью большого футбола, и многие ребята, кого не заметили в их раннем возрасте, в состоянии через нашу лигу продемонстрировать свой класс как футболиста и убедить функционеров в том, что и внутри Медиалиги есть футболисты, чье мастерство достойно куда более профессионального футбола, нежели тот, который сейчас есть в Медиалиге», — сказал Осипов «РБ Спорт».

Второй сбор «Пари НН» пройдет с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведет пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».