Осипов заявил, что хотел бы пригласить Путина, Трампа и Месси на матч медиалиги

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о приглашении любого гостя на матч турнира.

— Если бы у вас была возможность пригласить любого гостя на матч МФЛ. Кто бы им был?

— Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Лионель Месси.

Осипов создал Медийную футбольную лигу (МФЛ) в 2022 году. В феврале 2023 года МФЛ организовала свою сборную, главным тренером которой стал Дмитрий Кузнецов.