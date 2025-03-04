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Медиалига (МКС)

4 марта 2025, 11:34

Президент медиалиги Осипов — о «Чисто Питере»: «У меня нет информации, что клуб закрылся»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном закрытии «Чисто Питера».

Ранее стало известно, что команда пропустит ближайший сезон медиалиги, сообщила пресс-служба клуба.

«Пока не разговаривал с руководством «Чисто Питера». Но, мне кажется, важно понимать, что наличие команды в медиалиге подразумевает не только игру в футбол, но и возможность на большую аудиторию показать свой продукт таким, каким бы его хотело видеть огромное количество партнеров и спонсоров. У меня пока нет информации, что клуб закрылся. Знаю, что идет дискуссия и команда хочет бюджет больше, чем был, для того чтобы стать еще интереснее. Но это нормально — у нас жизнь дорожает, хлеб в прошлом году стоил 100 рублей за батон, в этом — 120. Не забывайте, что в этом году столетие «Зенита». Мне кажется, может быть, правильное решение — не размывать фокус внимания на круглой дате, очень важной для клуба и города», — сказал Осипов «СЭ».

«Чисто Питер» — медиафутбольная команда из Санкт-Петербурга, в которой выступали такие игроки, как Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников и Павел Погребняк. Ранее командой руководил Владислав Радимов.

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Футбол
Николай Осипов
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