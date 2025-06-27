Футбол
27 июня, 16:59

Осипов уверен, что клубы медиалиги выступят в новом розыгрыше Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о проблеме в участии команд лиги в FONBET Кубке России.

«Я так понимаю, что это проблема на стороне РФС, связанная с определенными регламентационными моментами. Мне о ней неизвестно, мы ее устранить точно не сможем. Это, так скажем, что-то внутри регламента или еще чего-то РФС. Видел это интервью. Кажется, что Максим Львович и коллеги смогут решить эту проблему. Иначе бы, мне кажется, он не озвучивал бы, что прежняя квота, которая существовала от медиалиги, по-прежнему в силе. Думаю, что это абсолютно решаемая проблема. Ни разу не сомневаюсь в коллегах из РФС», — сказал Осипов «СЭ».

Также президент медиалиги высказался о шансах клубов медиалиги в новом розыгрыше FONBET Кубка России.

«Очень здорово, что и в этом году команды медиалиги примут участие в Кубке России. Понимая состав, который гипотетически там может оказаться, у меня есть четкое убеждение, что этот календарный год будет рекордным по степени прохода клубов медиалиги по турнирной сетке. Верю в наших и в то, что РФС способен уладить появившееся недоразумение в плане того, о чем говорил Максим Львович. Не испытываю сомнений, что клубы лиги примут участие», — добавил Осипов.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «РБ Спорт», что клубы медиалиги не имеют права участвовать в Кубке России.

