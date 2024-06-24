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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:16

Осипов: «Кузнецов будет дисквалифицирован на несколько матчей вне зависимости от решения конфликта»

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Основатель и президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» рассказал, что главного тренера 2DROTS Дмитрия Кузнецова накажут за неспортивное поведение.

Ранее на матче Медиалиги специалист ударил одного из журналистов.

«Неважно достигнут ли стороны добровольного примирения, в любом случае санкции будут вынесены. Речь идет в первую очередь о дисквалификации, как Дмитрия Викторовича так и Альберта Николаевича», — сказал Осипов «СЭ».

22 июня в ответном матче 1/4 финала Медиалиги 2DROTS уступили «Амкалу» со счетом 1:2 (первая игра — 2:1), но оказались удачнее в серии буллиталити (4:3) и вышли в полуфинал.

Софья Грецкая

ФК 2Drots
ФК Амкал
Дмитрий Кузнецов
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