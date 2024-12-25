Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Казахстан
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:00

Осипов рассказал о разговоре с людьми из администрации президента после инцидента с Литвиным

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал о последствиях инцидента с блогером Михаилом Литвиным.

— Момент, который вам вспоминать не хочется?

— Наверное, эпизод в матче Lit Energy — «СКА-Ростов». Это эпизод, произошедший по причинам, которые каждая из сторон объясняет по-своему. Еще раз повторю, что нет худа без добра. В данном случае благодаря тому, что эта ситуация произошла, огромное количество людей узнало о существовании Медиалиги. Плохо, что узнали об этом в негативном контексте, но лично у меня появились определенные знакомства, потому что кому-то из моих новых знакомых приходилось в приватных диалогах в их кабинетах пояснять некоторые моменты.

Я приобрел не мало хороших приятелей, разделяющих философию того, что мы делаем. Несмотря на то, что нас изначально познакомила ситуация с негативным контекстом. Очень хочется, чтобы это не повторялось. Из этой ситуации мы, как лига, извлекли для себя урок и определили правила, по которым будем жить в дальнейшем. Это запрет мата на трибунах, более вдумчивая и правильная коммуникация между руководителями клубов. Ну и все мы понимаем, что человек, оказавшийся за решеткой, потом выходит оттуда, многое переосмыслив. Пусть народ, который нас смотрит, учится на чужих ошибках.

Миша (Литвин. — Прим. «СЭ») вышел и сказал, что там ничего хорошего нет. Из каждого такого эпизода можно сделать правильные выводы. Но, наверное, это самый большой эпизод в истории лиги, в котором я бы не хотел повторно оказаться.

— Что это были за кабинеты, о которых вы упомянули?

— Достаточно серьезные, чтобы любой наш проект мог бы перестать существовать.

— Медиалига могла закрыться?

— В руках этих людей есть такие полномочия, но на встречах не было диалога о закрытии лиги. Скорее, о том, что мы большие и должны вести себя правильно. Звучало: «Мы вас знаем как классных ребят, не превращайтесь в самодуров».

— Пообщались с людьми из администрации президента?

— Было. В том числе говорили с ними. На лигу давно обратили внимание, но диалога в подобной форме до этого не было.

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА по прозвищу «Маугли» на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Полное интервью Осипова читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».

Читайте также
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Родина Медиа» ведет переговоры об участии Промеса в Суперкубке МФЛ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости