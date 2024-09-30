Обухов сравнил уровень медиалиги с серединой ФНЛ

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов поделился мнением об уровне медиалиги.

Обухов с лета выступает за медиакоманду ФК «10».

«В Медиалиге, можно сказать, уже профессиональный уровень. Наша товарищеская игра с «Краснодаром» (7 сентября, 2:4), когда мы могли еще забивать и даже выигрывать, это показала. Средний уровень Медиалиги сейчас — как середина ФНЛ. Плюс мы тренируемся не каждый день, как профессиональны. Если добавить интенсивности, то футболисты могли бы играть в Первой лиге», — цитирует Обухова «РБ Спорт».