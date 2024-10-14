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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:05

Президент медиалиги Осипов: «Обсуждаем увеличение количества наших команд в Кубке России»

Алина Савинова
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Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов ответил, возможно ли увеличение слотов для клубов МФЛ в Кубке России в следующем году.

«Мы нечасто встречаемся с руководством РФС или с генеральным партнером Кубка России, но, когда эти встречи происходят, мы предметно обсуждаем увеличение количества команд в Кубке. Будет здорово, если в следующем розыгрыше примут участие четыре клуба МФЛ. Посмотрим, насколько это будет интересно тому же вещателю, потому что им придется разводить уже четыре клуба: кто-то будет играть днем, а кто-то — в прайм-тайм, когда в Пути регионов матч «Енисей» — «Балтика» не так сильно будет вызывать интерес, как, например, игра «Амкала», — приводит «РБ Спорт» слова Осипова.

На данный момент в FONBET Кубке России участвуют три клуба из медиалиги: 2Drots, «Амкал» и «Broke Boys».

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
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