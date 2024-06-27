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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:52

Президент медиалиги Осипов: «Наша цель — по ажиотажу приблизиться к уровню Евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов сравнил МФЛ с Евро-2024 по ажиотажу.

«Медиалига по ажиотажу в России превосходит Евро-2024? Приятно видеть интерес к обоим соревнованиям. И сравнение такое очень лестно и приятно нам. Но, безусловно, Евро — это турнир, к которому у большинства аудитории даже в России внимание выше. В наших руках к следующему Евро сделать так, чтобы приблизиться к этому уровню. Если, конечно, там не будет участвовать сборная России, так как за нее мы всегда будем болеть всей страной!» — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Медийная футбольная лига основана в 2022 годы и с того момента провела уже пять сезонов. Аудиторию турнира насчитывает около 2 миллионов человек, а каждый матч в среднем онлайн смотрят 10 тысяч болельщиков.

Источник: РБ Спорт
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