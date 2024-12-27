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Сегодня, 11:30

Осипов: «Ни у одного из представителей США или Канады нет предубеждений на предмет взаимодействия со мной как с человеком из России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к русским в США.

— Вы также назвали США и Канаду, не самые дружественные страны по отношению к России. Так ли хорошо они к нам относятся, чтобы приехать на турнир?

— Надо не забывать, что мы иногда живем в определенном информационном поле, в котором многие вещи нам преподносят не совсем так, как они есть, либо мы воспринимаем их не так, как они есть.

Я не один раз был в Штатах и понимаю, что у людей, которые занимаются спортом или вообще в целом проживают свою счастливую жизнь, нет никаких предубеждений на предмет взаимодействия с Россией, с русскими, с россиянами. И это все, наверное, игры больших дядек в больших кабинетах, нежели соответствие действительной позиции гражданина той или иной страны.

Как ни странно, ни у одного из представителей США или Канады нет предубеждений на предмет взаимодействия со мной как с человеком из России и уж тем более как с командой, против которой они в состоянии играть. «Спорт вне политики» — это главный слоган, с которым в следующем году мы будем проводить разные международные старты.

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Футбол
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