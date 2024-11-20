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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:37

Осипов: «Планируем концепцию, которая позволит сборной России и медийной сделать праздник»

Алина Савинова
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Президент медиалиги Николай Осипов рассказал о взаимодействии со сборной России по футболу.

«Матч медиалиги со сборной России становится более реальным? Мы на 2025 год планируем концепцию, которая позволит и сборной России, и медийной сборной сделать праздник для любителей футбола и российских болельщиков. Идем по этому пути», — приводит «РБ Спорт» слова Осипова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В ноябре россияне провели два товарищеских матча — с командами Брунея и Сирии, одержав победы с общим счетом 15:0.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
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