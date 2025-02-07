Президент МФЛ Осипов: «Было бы здорово сыграть со сборной России в «Лужниках»

Президент медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов оценил вероятность проведения в 2025 году матча против сборной России.

«Я по жизни оптимист, всегда оставляю вероятность того или иного события. Со своей стороны сделаем все, чтобы для национальной сборной матч против нас, команды, которая тоже будет играть под флагом и с гимном нашей страны, стал интересным мероприятием и событием. И тех же самых болельщиков порадовать... Для этого, собственно, мы и занимаемся своей работой.

Если говорить о каких-то больших мероприятиях, а мы, мне кажется, уже доказали аудитории и скептикам, что нас смотрят, любят, на нас ходят, то, конечно, это какой-то большой стадион. Не исключаю вариант тех же «Лужников», это было бы здорово — попробовать сделать 50 тысяч, а может быть, и аншлаг, почему нет. Если на наши матчи ходят по 30 тысяч зрителей, то на сборной эта цифра может быть в два раза больше», — приводит слова Осипова Metaratings.ru.

В декабре 2024 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что игра против сборной медиалиги не является целью национальной команды на 2025 год.