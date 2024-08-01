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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:15

Нападающий «Коломны» Мамедов заявил, что хотел бы вернуться в медиалигу

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Нападающий «Коломны» Вели Мамедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии медийных команд в FONBET Кубке России.

— Как вообще относитесь к участию медийных клубов в Кубке России?

— Да это вообще супер. Плюс я сам участвовал в медиалиге. Я и за «Fight Nights» играл, и за «Лотус», и за «Рому». Медиалига — топ.

— Хотели бы вернуться в медиалигу, если позовут?

— Да.

«Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) и пробился во второй раунд пути регионов Кубка России, где встретится с «Велесом».

Денис Сафронов

Кубок России
ФК Амкал
ФК Коломна
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