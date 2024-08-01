Нападающий «Коломны» Мамедов заявил, что хотел бы вернуться в медиалигу
Нападающий «Коломны» Вели Мамедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии медийных команд в FONBET Кубке России.
— Как вообще относитесь к участию медийных клубов в Кубке России?
— Да это вообще супер. Плюс я сам участвовал в медиалиге. Я и за «Fight Nights» играл, и за «Лотус», и за «Рому». Медиалига — топ.
— Хотели бы вернуться в медиалигу, если позовут?
— Да.
«Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) и пробился во второй раунд пути регионов Кубка России, где встретится с «Велесом».
Денис Сафронов
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