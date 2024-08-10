Набабкин стал игроком ростовского СКА из медиалиги

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин стал игроком ростовского СКА, который выступает в медиалиге.

37-летний защитник покинул московских армейцев летом 2024 года после 15 лет выступлений за клуб. СКА, владельцем которого является известный исполнитель и продюсер Баста (Василий Вакуленко), выступает в медиалиге с сезона-2024. Клуб не попал в плей-офф, проиграв все матчи и заняв последнее место в группе А на групповом этапе.

Набабкин играл за ЦСКА с 2009 по 2024 год. сыграв 324 матча и забив 5 голов. В составе армейского клуба защитник стал 3-кратным чемпионом России, а также трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны. На его счету 5 матчей за сборную России.