Мусагалиев рассказал детали диалога с Галицким после матча ФК «10» с «Краснодаром»

Президент медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о диалоге с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Во время игры я общался с Галицким? Да, все верно, я был у него в ложе, и мы немного поговорили. Я обогащен после общения с таким человеком, каким является Сергей Николаевич. Знаете, я будто побывал на лекции по философии жизни от правильно человека. Он патриот своей страны, города. Это пример того, как нужно в целом жить. Разбирается ли Галицкий в футболе? Да. Он мне сказал, что я сколотил неплохую банду, раз болельщики пришли на нас смотреть», — цитирует Мусагалиева «РБ Спорт».

7 сентября «быки» победили клуб медиалиги в товарищеском матче со счетом 4:2.