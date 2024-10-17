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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:37

Мизулина отреагировала на новость, что станет главным тренером «Банки» из Медиалиги

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала «СЭ» информацию, что она будет главным тренером медиафутбольного клуба «Банка» на матче Медиалиги против «Броук Бойз».

— Правда ли, что вы будете главным тренером «Банки» на матче с «Броуками»?

— Я не могу комментировать отсутствие чувства юмора у других людей, — сказала Мизулина «СЭ».

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о желании посетить матч Медиалиги после инцидента с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

(Даниил Нахлесткин)

Футбол
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