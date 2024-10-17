Мизулина отреагировала на новость, что станет главным тренером «Банки» из Медиалиги

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала «СЭ» информацию, что она будет главным тренером медиафутбольного клуба «Банка» на матче Медиалиги против «Броук Бойз».

— Правда ли, что вы будете главным тренером «Банки» на матче с «Броуками»?

— Я не могу комментировать отсутствие чувства юмора у других людей, — сказала Мизулина «СЭ».

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о желании посетить матч Медиалиги после инцидента с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

(Даниил Нахлесткин)