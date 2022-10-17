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Сегодня, 19:30

Милохин порассуждал на тему возможного выступления в медиафутболе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский блогер Даня Милохин, выступающий в паре с фигуристкой Евгенией Медведевым на шоу «Ледниковый период» — 2022, рассказал о возможном выступлении в медиафутболе.

— Когда тебя можно будет увидеть в медиафутболе?

— Честно, вроде прикольная штука. Но она очень быстро надоедает. Я занимался и сейчас состою во многих командах, в чатах сижу, в ФК «Козлы» тоже, но не почему-то меня не тянет, неинтересно пока что. Может, потом поймаю какой-то интерес и буду заниматься.

— Тебя сами ребята из команды зовут?

— Я состою в их чате в телеграме, где мы переписываемся о каждой игре, но не хожу на игры. Они говорят, я им нужен.

— Насколько велика вероятность, что появишься хотя-бы в одном матче сезона?

— Вероятность очень большая. Это может быть спонтанно, рандомно. Не знаю, когда это может быть.

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