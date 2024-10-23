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Медиалига (МКС)

Сегодня, 09:35

Митрофанов о потасовке в медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с потасовкой в медиалиге.

— Вы не опасаетесь, что подобные эпизоды перетекут в Кубок России?

— Если они попробуют так сделать, то у нас есть четкий свод правил, который доступен всем. Вы спокойно можете узнать, какие последствия могут быть. В правилах медиалиги написана одна строчка: «Есть КДК, который по согласованию с клубами принимает решение» (смеется). В любом случае они молодцы, что быстро отреагировали на ситуацию с потасовкой.

— Эта история не аукнется РФС?

— Именно поэтому меня это и заботит — в широком смысле вся ситуация про футбол. Мы с вами можем понимать нюансы — и почему медиалига сильно отличается от классического футбола даже с точки зрения правил игры: «булиталити», чистое время и так далее. А широкая общественность считает, что медиалига — это футбол. А кто у нас отвечает за футбол перед государством? РФС. Эта ситуация бьет по имиджу всего футбола.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА по прозвищу Маугли на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Максим Митрофанов
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