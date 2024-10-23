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Медиалига (МКС)

Сегодня, 09:30

Митрофанов о медиалиге: «Наличие обособленной вселенной, которая существует вне правил государства, мне видится неправильным»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с потасовкой в медиалиге.

— Недавно в медиалиге случился скандал: блогер Михаил Литвин ударил одного из фанатов. Это стало дополнительным фактором в пользу нежелания соглашаться на матчи сборной России против представителей медийного футбола?

— Эта ситуация никак не влияет на то, сыграем или не сыграем мы с медиалигой. Это лишь подкрепило мое мнение по одному из вопросов, который должен сформироваться у органов государственной власти.

— Вы о введении Fan ID на матчах медиалиги?

— Нет, давайте без крайностей. Любое соревнование не территории Российской Федерации внесено в календарный план. Например, соревнование 12-летних мальчишек в регионе является официальным соревнованием. Оно должно отвечать определенным требованиям по безопасности, например, медицинское и пожарное обеспечение. На такие соревнования активно не ходят болельщики, если сравнивать даже с играми ЮФЛ. Но требования к медиалиге, где на некоторые матчи ходит достаточно много болельщиков, ниже. Выстраивается странная картина. При проведении соревнований на уровне детско-юношеских школ вы должны потратить огромное количество денег, выбить их из бюджета для реализации требований правил проведения. А если вы частный организатор — творите что хотите.

Медиалига — это футбол в широком понимании. На образ игры, которую все любят, насаждаются неприятные истории — драки, мат, лишний хайп. Воспитывать на этом молодых болельщиков нам кажется неправильным. Наличие обособленной вселенной, которая как бы существует вне правил государства, мне видится неправильным и неразумным.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА по прозвищу Маугли на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

РФС
Максим Митрофанов
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