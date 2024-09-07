Лига уличного футбола опубликовала заявление после скандала с Дзюбой в финале

Организаторы Т-Лиги уличного футбола сделали заявление после скандального эпизода в матче между «Амкалом» и «Мандалорианом».

В ходе игры у Дзюбы произошел конфликт с одним из соперников. В результате столкновения экс-форвард «Локомотива» пнул оппонента.

После этого инцидента игроки «Амкала» потребовали показать Дзюбе красную карточку, однако арбитр не стал наказывать 36-летнего игрока.

В ответ на это клуб из медиалиги выпустил на поле резервный состав, который пропустил семь голов от «Мандалориана» в первом тайме.

«В финальном матче произошла спорная ситуация между Чужим (Амкал) и Артемом Дзюбой («Мандалориан»). Судьей было принято решение об обоюдных желтых карточках.

Команду «Амкал» данное решение не устроило и они приняли решение покинуть поле, несмотря на то, что и команда Мандалорцев, и организаторы пытались найти компромиссное решение доиграть матч.

Таким образом, команда Амкал получает техническое поражение в матче», — написали организаторы лиги в Telegram-канале.

Артем Дзюба пребывает в статусе свободного агента с июля нынешнего года. Его последней командой в профессиональном футболе был столичный «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023-го.