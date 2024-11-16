Личка: «Никогда не следил за медиалигой. Но это не значит, что я не уважаю их работу»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против медиафутбольного клуба «Амкал».

— Впереди у вас матч с «Амкалом». Бывший вратарь Андрей Сметанин назвал их игроков квадроберами.

— Что это такое?

— Это вид спорта. Люди одеваются в животных.

— Понял. Знаете, медиалига в России очень популярна. Они делают свое дело хорошо, потому что зарабатывают деньги. Футболисты, которые там выступают, может, зарабатывают больше, чем те, кто выступает в первой лиге. Значит, надо смотреть на их работу тоже.

Понятно, это больше шоу для молодежи. Честно скажу, никогда не следил за медиалигой и не слежу сейчас. Но это не значит, что я не уважаю их работу.

Матч между бело-голубыми и «Амкалом» состоится в воскресенье 17 ноября на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.