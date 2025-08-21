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Медиалига (МКС)

21 августа 2025, 10:54

Кузнецов считает, что Смолов не задержится в медиалиге

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер Broke Boys Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о физическом состоянии нападающего Федора Смолова.

— Какое физическое состояние у Смолова? Человек большой мастер, он полтора месяца назад становился чемпионом. Ему нужно потренироваться пять дней, и он войдет в форму. Выйдет ли он в Кубке России? Узнаете. Если мы его взяли, значит он должен играть»

— Верите, что Смолов задержится в медиалиге?

— Думаю, что нет. Если мы пройдем в следующий раунд, то он задержится в команде. После матча с «Авангардом» будем разговаривать, — сказал Кузнецов «СЭ».

12 августа Broke Boys объявили о трансфере 35-летнего Смолова. Матч между «Авангардом» и Broke Boys пройдет 21 августа.

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Дмитрий Кузнецов
Федор Смолов
ФК Broke Boys
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