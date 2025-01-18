Кузнецов считает, что медиалига привлекает зрителей своей открытостью и необычными правилами

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, почему матчи медиалиги собирают аншлаги чаще игр РПЛ.

«Зрителей привлекает то, что в медийном футболе правила интереснее, чем в профессиональном. Также людям нравится, что в медиалиге играют футболисты, которые ведут свои каналы в социальных сетях, светятся в медиапространстве. Народ идет на матчи, потому что в медийных командах все более открыто. Ну и, главное — медиалига вызвала огромный интерес у болельщиков после отстранения российских клубов от еврокубков.

Также отдельно надо отметить работу президента лиги Николая Осипова и руководителей медиакоманд, которые работают исходя из интересов болельщиков», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

59-летний специалист возглавляет медиафутбольный клуб 2DROTS с 2021 года.