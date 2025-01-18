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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:25

Кузнецов считает, что главный недостаток медиафутбола — это мат и скандалы

Камила Абдурахманова
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов назвал главные недостатки медиафутбола.

«Главный недостаток медиафутбола — мат и скандалы. Наверное, я бы еще изменил некоторые правила. Например, в Медиалиге очень много замен. Но тогда медийный футбол просто превратится в профессиональный. С другой стороны, как говорить о недостатках, если на матчах медийных клубов собирается по 30 000 человек?

Конечно, есть минусы. У медийных команд нет своих тренировочных полей, нет своих клубных автобусов, нет своих стадионов. В общем, медиафутболу нужна инфраструктура. Но со временем и это будет», — заявил тренер «РБ Спорт»

59-летний специалист руководит 2DROTS с 2021 года. В 2022-м под его началом команда победила в Медийной футбольной лиге, а тренера признали лучшим в году.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Кузнецов
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Кузнецов считает, что медиалига привлекает зрителей своей открытостью и необычными правилами

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