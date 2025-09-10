Канчельскис считает, что Нани интересно находиться в России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» о приезде экс-игрока красных дьяволов Луиша Нани в Россию.

В среду, 10 сентября, стало известно, что Нани присоединился к медиафутбольной команде «Банка».

«Не общался с Нани. Только видел из вип-ложи, как он играл. Он еще молодой парень. Видимо, ему сделали интересное предложение, ему интересно в России. Посмотрим, как он играет. Удачи ему, самое главное. Если будет время, увидимся. Вспомним хорошие времена «Манчестер Юнайтед». Надо только найти время», — сказал Канчельскис «СЭ».

Нани дебютирует за «Банку» в матче 3-го тура Кубка лиги против «Амкала» 14 сентября.