Канчельскис рассказал, что его приглашали в сборную Киргизии и команду медиалиги

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис признался, что отклонил предложение возглавить команду медиалиги.

«Меня приглашали работать в команду Медиалиги, но я посчитал, что мне это не надо. Что вносит Медиалига в наш футбол? Что приносит? Пока не знаю. Кому-то нравится участвовать в Медиалиге, но мне нет. Даже не знаю, в какой команде предложили работать потому что отказался, сразу же. Для меня это не интересно.

Приглашали принять сборную Киргизии, но там не договорились. Есть ещё пара команд. Поживём-увидим, надеюсь, всё будет нормально, будем работать», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Последним местом работы Канчельскиса был «Навбахор» из Узбекистана, который он покинул в октябре 2020 года. Ранее он тренировал «Солярис», ФК «Юрмала» и «Уфу».