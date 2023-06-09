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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:21

Канчельскис рассказал, что его приглашали в сборную Киргизии и команду медиалиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис признался, что отклонил предложение возглавить команду медиалиги.

«Меня приглашали работать в команду Медиалиги, но я посчитал, что мне это не надо. Что вносит Медиалига в наш футбол? Что приносит? Пока не знаю. Кому-то нравится участвовать в Медиалиге, но мне нет. Даже не знаю, в какой команде предложили работать потому что отказался, сразу же. Для меня это не интересно.

Приглашали принять сборную Киргизии, но там не договорились. Есть ещё пара команд. Поживём-увидим, надеюсь, всё будет нормально, будем работать», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Последним местом работы Канчельскиса был «Навбахор» из Узбекистана, который он покинул в октябре 2020 года. Ранее он тренировал «Солярис», ФК «Юрмала» и «Уфу».

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-menya-priglashali-rabotat-v-komandu-medialigi-no-mne-eto-ne-interesno-257378/
Андрей Канчельскис
Футбол
Сборная Киргизии по футболу
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