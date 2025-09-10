Канчельскис ответил на вопрос о реальности приглашения Алекса Фергюсона в медиалигу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» о возможном появлении экс-главного тренера «красных дьяволов» Алекса Фергюсона в медиалиге.

«Фергюсон в медиалиге? Ему оно надо, думаете? У него и так своих забот хватает. Он преподает в университете в Нью-Йорке. Не думаю, что в таком возрасте он будет настроен совершать такие перелеты», — сказал Канчельскис «СЭ».

В среду, 10 сентября, стало известно, что полузащитник Луиш Нани, выступавший за «МЮ», присоединился к российской медиафутбольной команде «Банка».