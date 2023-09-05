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Сегодня, 08:14

Камил Гаджиев: «Знаете, кто страшно матерится на русском? Просто страшно. Казахи!»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что граждане Казахстана очень часто матерятся на русском языке.

«У меня кавказцев в команде [футбольной медиалиге] больше, чем в какой-либо другой, потому что там и борцы, и их друзья, и прочее, — сказал Гаджиев на подкасте «Киберэтика». — Ну и кавказцу-футболисту до меня достучаться легче: «Возьмите в команду» и так далее. У нас мата меньше. Во-первых, для многих русский язык не родной, и поэтому так сильно не матерятся. А во-вторых, чуть другая культура. Но, я повторюсь, я к мату плохо не отношусь, но профилактика нужна.

Знаете, кто страшно матерится? Просто страшно. На русском языке просто… Казахи! В некоторых казахстанских городах мат является неким междометием для общения. По-моему, в Актюбинске, где такие чуть блатные все. Я тут в Турции отдыхаю, лежу на лежаке, здесь дети в футбол играют. И блин — просто мат и мат, мат и мат, мат и мат. Детскими голосами. Я поворачиваюсь, смотрю — пацаны-казахи. Я их позвал, говорю: «Братва, ну давайте чуть это…» А они даже не понимают, они видят, как паханы между собой разговаривают и так же [повторяют]. Все через мат, каждое слово практически мат. И я говорю: «Пацаны, ну давайте чуть это… Ухо режет».

Камил Гаджиев
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