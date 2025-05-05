Источник: Дани Алвес ведет переговоры с клубом медиалиги

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может перебраться в Россию.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», экс-защитник сборной Бразилии ведет переговоры с одним из клубов медиалиги. Первый этап согласования потенциальной сделки уже прошел, второй запланирован после 9 мая.

22 февраля суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. В марте спортсмен вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро до момента рассмотрения апелляции на приговор. 28 марта Алвес был оправдан.

41-летний бразилец завершил профессиональную карьеру в 2023 году.