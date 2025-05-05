Футбол
5 мая, 11:53

Источник: Дани Алвес ведет переговоры с клубом медиалиги

Руслан Минаев
Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может перебраться в Россию.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», экс-защитник сборной Бразилии ведет переговоры с одним из клубов медиалиги. Первый этап согласования потенциальной сделки уже прошел, второй запланирован после 9 мая.

Дани Алвес.Дани Алвес хочет отсудить миллионы евро за 14 месяцев в тюрьме. Он оправдан по делу об изнасиловании

22 февраля суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. В марте спортсмен вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро до момента рассмотрения апелляции на приговор. 28 марта Алвес был оправдан.

41-летний бразилец завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

Источник: Telegram-канал «Mash на спорте»
Дани Алвес
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
