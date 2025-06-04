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Медиалига (МКС)

Игрок 2Drots ответил вратарю «Динамо» Луневу: «Это какая-то зависть»

Игрок 2Drots Владислав «Слон» Ослоновский ответил на слова Андрея Лунева. Ранее вратарь «Динамо» неоднократно критиковал медиафутбол и говорил, что поменял бы название медиалиги на «цирк уехал, клоуны остались».

«Я читал это. Я даже пост хотел написать, но потом подумал: кому он нужен? Мы ему не нужны, а он нам не нужен. Если человека так что-то цепляет, это какая-то зависть. По какой-то причине это его бесит. Возможно, потому что мы популярны. Почему просто не пройти мимо? Я с ним согласен, что мы скорее пародия на футбол. Кому он хочет что-то доказать, я не знаю. Сейчас он уже подшучивает, но сначала было агрессивно», — сказал Ослоновский «СЭ».

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Андрей Лунев
ФК 2Drots
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