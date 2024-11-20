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Сегодня, 03:52

Колыванов: «Матч с «Амкалом» никак на игру с «Факелом» не повлияет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал поражение бело-голубых от медийной команды «Амкал» (2:3) в товарищеском матче.

«Как повлияет на ближайший матч «Динамо» в РПЛ встреча с «Амкалом»? Я даже не хочу обсуждать эту игру. Мне вообще до лампочки. Сыграли и сыграли. Нормальное мероприятие. Футболисты разъехались по сборным и играла практически динамовская молодёжь.

Никак этот матч на игру с «Факелом» не повлияет. Все нормально. С кем-то же надо было играть, — сыграли с «Амкалом». Может, даже пойдет на пользу тем, кто не получает постоянной игровой практики», — цитирует Legalbet Колыванова.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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