Колыванов: «Матч с «Амкалом» никак на игру с «Факелом» не повлияет»

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал поражение бело-голубых от медийной команды «Амкал» (2:3) в товарищеском матче.

«Как повлияет на ближайший матч «Динамо» в РПЛ встреча с «Амкалом»? Я даже не хочу обсуждать эту игру. Мне вообще до лампочки. Сыграли и сыграли. Нормальное мероприятие. Футболисты разъехались по сборным и играла практически динамовская молодёжь.

Никак этот матч на игру с «Факелом» не повлияет. Все нормально. С кем-то же надо было играть, — сыграли с «Амкалом». Может, даже пойдет на пользу тем, кто не получает постоянной игровой практики», — цитирует Legalbet Колыванова.