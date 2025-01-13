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Сегодня, 02:31

Григорян возглавит медиафутбольный клуб «СиндЕкат»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Александр Григорян возглавит медиафутбольную команду «СиндЕкат» из Екатеринбурга, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, Григорян присутствовал на товарищеском матче «СиндЕката» с «Уралом-2» (2:0). Ранее 58-летний специалист тренировал клубы МФЛ «Матч ТВ» и «Коней», однако не выступил с ними ни на одном турнире.

Предыдущим клубом Григоряна была «Кубань», которую он возглавлял с мая по сентябрь 2023 года.

Источник: Metaratings
Александр Григорян
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