Григорян возглавит медиафутбольный клуб «СиндЕкат»
Российский тренер Александр Григорян возглавит медиафутбольную команду «СиндЕкат» из Екатеринбурга, сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, Григорян присутствовал на товарищеском матче «СиндЕката» с «Уралом-2» (2:0). Ранее 58-летний специалист тренировал клубы МФЛ «Матч ТВ» и «Коней», однако не выступил с ними ни на одном турнире.
Предыдущим клубом Григоряна была «Кубань», которую он возглавлял с мая по сентябрь 2023 года.
Источник: Metaratings
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