Григорян возглавит медиафутбольный клуб «СиндЕкат»

Российский тренер Александр Григорян возглавит медиафутбольную команду «СиндЕкат» из Екатеринбурга, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, Григорян присутствовал на товарищеском матче «СиндЕката» с «Уралом-2» (2:0). Ранее 58-летний специалист тренировал клубы МФЛ «Матч ТВ» и «Коней», однако не выступил с ними ни на одном турнире.

Предыдущим клубом Григоряна была «Кубань», которую он возглавлял с мая по сентябрь 2023 года.