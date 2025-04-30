Футбол
30 апреля, 15:08

Григорян покинул пост главного тренера «СиндЕкат»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Тренер Александр Григорян уходит с поста главного тренера футбольного клуба «СиндЕкат, сообщает клубная пресс-служба.

«Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба по взаимному согласию сторон из-за разных взглядов на жизнь и работу. Игроки продолжают готовиться ко второму туру МФЛ в обычном режиме», — сказано в заявлении.

Пресс-служба также выразила благодарность Александру Витальевичу за его работу и пожелала ему успехов в будущем.

«СиндЕкат» — это медийный футбольный клуб из Екатеринбурга. Одним из основателей команды является бывший футболист «Урала» Анатолий Герк.

Александр Григорян
  • Gordon

    Там 2/3, наверное, таких. "2drots" тоже так себе умное ) Но это ещё хуже, факт.

    30.04.2025

  • Gordon

    :))))))))

    30.04.2025

  • Millwall82

    петуха. Ну в плане птицу.

    30.04.2025

  • Millwall82

    кто такое глупое название придумал?

    30.04.2025

  • Gordon

    Теперь опять будет месяцами эксперта из себя изображать в телевизоре? :)

    30.04.2025

  • Alexey Bulatov

    В рпл места освобождаются....готовится пересесть куда-нибудь,непотопляемый!

    30.04.2025

