Григорян покинул пост главного тренера «СиндЕкат»

Тренер Александр Григорян уходит с поста главного тренера футбольного клуба «СиндЕкат, сообщает клубная пресс-служба.

«Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба по взаимному согласию сторон из-за разных взглядов на жизнь и работу. Игроки продолжают готовиться ко второму туру МФЛ в обычном режиме», — сказано в заявлении.

Пресс-служба также выразила благодарность Александру Витальевичу за его работу и пожелала ему успехов в будущем.

«СиндЕкат» — это медийный футбольный клуб из Екатеринбурга. Одним из основателей команды является бывший футболист «Урала» Анатолий Герк.