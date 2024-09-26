Гогниев — о медиафутболе: «Нельзя путать его с профессиональным. Если бы они так же летали по всей России...»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о своем отношении к медиафутболу.

26 сентября владикавказцы победили в матче Пути регионов FONBET Кубка России выступающий в медиалиге «Амкал» со счетом 1:0.

«Если людям это нравится, если они на это смотрят — то это хорошо. Есть футболисты, которые заканчивают карьеру, есть те, которые только начинают. И медийный футбол — это как лестница в большой футбол. Кроме того, на него приходят люди. Если это продается, это круто.

Но футбол профессиональный нельзя путать с медийным. Профессиональный футбол — ежедневная работа. Если бы медийные клубы летали также по всей России, тогда можно было бы сравнивать», — заявил Гогниев.

43-летний россиянин вернулся на пост главного тренера команды из Владикавказа в сентябре. Ранее он уже возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 год.