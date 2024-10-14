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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:57

Глушаков шуткой оценил ситуацию с Литвиным: «Если бы я реагировал на каждого болельщика, то надо было брать автомат и стрелять»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник медиафутбольного «СКА-Ростов» Денис Глушаков в комментарии «СЭ» высказался о ситуации с наказанием президента LitEnergy Михаила Литвина.

«Я играл, не видел эпизод. Посмотрел только видео. Во время матча болельщики поддерживали команду. Согласен, что нужно держать себя в руках. Провокации болельщиков были, есть и будут. Если бы я реагировал на каждого болельщика, который кричит с трибуны, то надо было брать «Калашников» и стрелять (смеется).

Всегда подходил к этому с позицией: если про тебя говорят, пишут, кричат, значит, ты — личность, интересен публике. А если будут молчать, то стоит задуматься (улыбается). Литвин извинился, понял, что ошибся. Такое случается, у каждого в жизни бывают ошибки. Получился эмоциональный матч", — сказал Глушаков «СЭ».

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА по прозвищу «Маугли» на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Денис Глушаков
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