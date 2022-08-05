Кузнецов: «Если бы я собрал команду из экс-профессионалов, то команда Соболева даже центр поля не перешла бы»

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов отреагировал на высказывание одного из основателей клуба «Бей Беги» нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Да, «Бей Беги» действительно сильная команда, они будут одними из основных претендентов на победу в МКС. Почему? Посмотрите заявку наших вчерашних соперников и сами все поймете.

Соболев сказал, что мы отскочили? Я думаю, что если бы я собрал команду из бывших профессионалов, то команда Александра даже центр поля не перешла бы. А если бы он собрал бы медийных людей как у меня, то я бы посмотрел на них», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.

Ранее Соболев заявил «Спорт-Экспрессу», что 2Drots в матче против «Бей Беги» «отскочили». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В июле 2022 года Соболев вместе с защитником «красно-белых» Георгием Джикией создал медийный клуб «Бей Беги». 4 августа команда дебютировала на МКС.