Главный тренер 2DROTS оценил вероятность выступления команды в РПЛ

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов оценил вероятность выступления команды в РПЛ.

— У руководителей команды огромные амбиции играть в РПЛ, вы их разделяете?

— Для этого надо много поменять.

— Какие перемены должны произойти?

— У нас должны быть контракты, свой стадион, своя школа. Это я только начало назвал. Там еще большой список.

— Нельзя сделать исключения для такой команды?

— Если это есть в регламенте, то это надо делать.

— Уже сейчас думают над форматом Кубка на следующий год. Кто-то с вами общался на эту тему?

— Нет еще, но нам все скажут. Все идет своим чередом. Сейчас готовимся к МФЛ, потом МКС.

25 марта медийная команда обыграла ЦСКА (2:1) в товарищеском матче.

17 августа 2022 года в матче 1-го раунда Пути регионов Кубка России 2DROTS обыграли «Чертаново» (3:0), а 30 августа в серии пенальти проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, пен. 3:5).