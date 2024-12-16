Глава медиаклуба «Титан»: «Алли — не единственный, с кем мы ведем переговоры»

Глава медиаклуба «Титан» Александр Зуев прокомментировал информацию о потенциальном переходе английского футболиста Деле Алли в клуб Медиалиги.

«Переговоры были, игрок не готов ехать в Россию в данный момент. Алли не единственный с кем мы ведем переговоры, как и говорил один игрок очень близко. Если до конца трансферного окна не поступит достойного предложения из теплых стран, то готов приехать в Россию. Ну и сегодня переговоры еще с двумя игроками, которые недавно закончили карьеры. Пока без фамилий, чтоб не получилось, как с Деле», — сказал Зуев Metaratings.ru.

Деле Алли, 28-летний полузащитник из Англии, с июля 2024 года находится без клуба после ухода из «Эвертона». За сборную Англии он сыграл 37 матчей и забил 3 гола. Ранее он представлял «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Алли — воспитанник клуба «МК Донс». В 2018 году его стоимость на трансферном рынке оценивалась в 100 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.