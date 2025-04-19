Президент «Амкала» — о дисквалификации игроков «Коломны» за договорной матч: «Глупее поступка не придумать»

Основатель и президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Попков в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожизненный запрет игрокам «Коломны» Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять связанную с футболом деятельность из-за организации договорного матча с «Амкалом» в FONBET Кубке России.

«Глупее поступка не придумать. Пацаны просто закопали сами себя. Как можно было подумать, что в матче, который покажут по телевизору на всю Россию, можно играть на контору? Было ли это сразу заметно? Было без разницы. Наша задача от этого не менялась — надо было проходить дальше. Вне зависимости от того, старается «Коломна» или нет, их надо было проходить. Естественно, прошли бы и без этого. Как показывает практика, нам это удавалось и раньше», — сказал Попков «СЭ».

Игра завершилась со счетом 8:1 в пользу медиаклуба.