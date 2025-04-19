Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Бразилия
Казахстан
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:16

Президент «Амкала» — о дисквалификации игроков «Коломны» за договорной матч: «Глупее поступка не придумать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основатель и президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Попков в разговоре с «СЭ» отреагировал на пожизненный запрет игрокам «Коломны» Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять связанную с футболом деятельность из-за организации договорного матча с «Амкалом» в FONBET Кубке России.

«Глупее поступка не придумать. Пацаны просто закопали сами себя. Как можно было подумать, что в матче, который покажут по телевизору на всю Россию, можно играть на контору? Было ли это сразу заметно? Было без разницы. Наша задача от этого не менялась — надо было проходить дальше. Вне зависимости от того, старается «Коломна» или нет, их надо было проходить. Естественно, прошли бы и без этого. Как показывает практика, нам это удавалось и раньше», — сказал Попков «СЭ».

Игра завершилась со счетом 8:1 в пользу медиаклуба.

ФК Амкал
Читайте также
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент медиалиги рассказал, когда Мизулина посетит один из матчей турнира

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости