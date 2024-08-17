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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:24

Георгий Джикия исключил свое участие в Медиалиге

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник Георгий Джикия ответил на вопрос о своем возможном появлении в Медиалиге.

— Насколько возможно ваше участие в Медиалиге?

— Невозможно.

— Вы фотографировались с формой ФК «10». Что это было?

— Приехал к друзьям. Приехал поддержал ребят, мне сделали подарок.

— Почему тяжело оценить свою форму?

— Потому что ее нужно оценивать в профессиональном футболе.

— У вашей команды будут еще игры. Вас ждать там?

— Если в следующие выходные буду в Москве, то приду поиграю, — сказал Джикия.

30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел за команду 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Георгий Джикия
Футбол
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