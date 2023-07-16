Генеральный директор «Динамо» Пивоваров отреагировал на победу 2Drots в МКС-2023

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу 2Drots над «Броук Бойз» (2:1) в гранд-финале Московского кубка селебрити (МКС) 2023 года.

«Очень понравилось событие — то, как было проведено шоу. Посмотрим, какие были показатели по аудитории. У нас есть свои KPI по данному проекту, оценим их. Будем решать дальше по сотрудничеству с медиафутболом. «Динамо» планирует сыграть с победителем этого турнира, с 2DROTS, во время одной из пауз на сборные», — сказал Пивоваров.

Бело-голубые могут проведут матч с 2Drots осенью этого года.

На встречу 2Drots — «Броук Бойз» пришло 19 434 зрителя.

2Drots также получили сертификат в размере 5 миллионов рублей за победу в МКС.