Футболист клуба Медиалиги Fight Nights попал в перестрелку на юге Москвы

Футболист медиафутбольной команды Fight Nights Николай Niko JR Бозаджи попал в перестрелку на юге Москвы, сообщает Legalbet.

«Они просто ехали. Бухой дорогу перекрыл. Они начали рамсить между собой, Коля всех разнял. Он сказал, мол, ты езжай своей дорогой, а мы своей. Они начали уезжать. Одному в спину клюнули. Еще друг с девушкой был. Начали толкаться. Из-за угла вышел человек с пистолетом. Пацаны встали на самокат и начали быстро уезжать. И этот начал по спине стрелять. Коля в бомбере был, от него отскочило — только маленький синяк остался. Я ему этот бомбер оставил, чтобы холодно не было, сам домой поехал. В итоге он ему помог. А у другого пацана чуть побольше синяк. Вроде все в порядке, разбираются», — приводит Legalbet слова брата Niko.

В минувшем сезоне Медиалиги Бозаджи в составе Fight Nights стал бронзовым призером турнира.