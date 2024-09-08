Футболист «Амкала» озвучил слова, которыми оскорбил Дзюбу

Футболист «Амкала» Антон Карпов рассказал детали конфликта с нападающим Артемом Дзюбой в финальном матче Лиги уличного футбола.

«Бью по воротам. Человек просто безрассудно толкает меня в борт, когда у меня уже не было мяча. Я подворачиваю голеностоп. Говорю ему: «Ты че, ********, что ли?» Он подходит и еще сзади бьет по лицу.

Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я говорю: «Отстань от меня», еще что-то… А! Говорю ему: «Иди на ***!» Типа, отстань. Потому что я ухожу от него. Он что-то кричит мне вслед. Берет еще и поджопник дает. Это просто вседозволенность какая-то», — цитирует Карпова Sport24.

В ходе игры у Дзюбы, который выступал за Mandalorian, произошел конфликт с одним из соперников. В результате столкновения экс-форвард «Локомотива» пнул оппонента. После этого инцидента игроки «Амкала» потребовали показать Дзюбе красную карточку, однако арбитр не стал наказывать 36-летнего игрока.

В ответ на это клуб из медиалиги выпустил на поле резервный состав, который пропустил семь голов от Mandalorian в первом тайме, после чего «Амкал» снялся с турнира.